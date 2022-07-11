Війна — день 138: Україна готується деокупувати Південь, "бавовна" на окупованому Донбасі

Оперативно про головне за 11 липня

Українські сили оборони протягом 138 днів відбивають атаки росіян по всій лінії фронту. Окупанти продовжують безуспішні зусилля щодо наступу в Україні, дистанційно мінують територію та намагаються придушувати українські контратаки. ЗСУ за допомогою західного озброєння завдають точкових ударів по військових об’єктах рф на окупованій території Херсонщини. Також "бавовна" відбувається на окупованому Донбасі, зокрема по складу боєприпасів у Луганську відпрацювала HIMARS. Крім того, вище керівництво країни дало наказ на проведення військової операції по деокупації півдня України.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 11 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Глава МЗС Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра.

00:00 Ближче до кінця минулої доби в окупованому Луганську пролунав потужний вибух та зайнялась пожежа на артскладах бойовиків.

Вся важлива інформація за 8 липня доступна у матеріалі: "Війна — день 135: окупанти планують захопити ще один облцентр, дивна заява путіна".

З новинами за 9 липня можна ознайомитися у зведенні: "Війна — день 136: просування окупантів сповільнилося, приниження росії на міжнародній арені".

Про події за 10 липня можна прочитати у статті: "Війна — день 137: штурм окупантів захлинувся, контратака ЗСУ на Херсонщині дедалі ближче".