Мільйон солдатів для звільнення півдня: Рєзніков розповів про наказ Зеленського

В Україні триває підготовка до звільнення південних областей

Україна збирає мільйонне військо для того, щоб звільнити прибережні райони на Півдні країни, а відповідний наказ вже була відданий президентом Володимиром Зеленським.

Як розповів в інтерв’ю британській газеті The Times міністр оборони України Олексій Резніков, йдеться про всю південну частину країни, яка є життєво важливою для української економіки.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в росії", — сказав він.

За словами Резнікова, звільнення цих областей є важливим не лише для економіки, а й матиме важливі політичні наслідки.

Міністр пояснив, що Зеленський доручив найвищому військовому керівництву розробити плани, після чого Генштаб пояснив Міноборони, що потрібно для того, щоб втілити їх у реальність. А сам він шукає можливості дістати все необхідне, щоб забезпечити потреби військових.

Як повідомлялося раніше, в ОК "Південь" повідомили, що 10 липня ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях окупантів неподалік Херсона і зруйнували пункт управління Росгвардії. Тим самим росіяни втратили понад 60 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів та щонайменше 15 солдатів.