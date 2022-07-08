Резніков вперше чітко озвучив чисельність ЗСУ та інших військових структур

Діяльність сектору безпеки та оборони України забезпечує близько 1 млн осіб у різних структурах

У п’ятницю, 8 липня, на 135-й день повномасштабного вторгнення рф вперше було названо чисельність української армії та сил безпеки під час війни.

З відповідною заявою виступив міністр оборони України Олексій Резніков під час конференції Forbes "Будуємо разом". За його словами, чисельність армії становить понад 1 мільйон осіб.

"У нас сьогодні понад 1 млн осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони", — заявив Резніков.

Зокрема, це:

ЗСУ – до 700 000 осіб.

Національна поліція – до 100 000.

Нацгвардія – до 90 000.

Прикордонники – до 60 000.

Міністр оборони додав, що така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу, адже приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох тощо.

Раніше повідомлялося, що росіяни змінюють тактику ракетних обстрілів України.

Нагадаємо, Зеленський у недавньому інтерв’ю оцінив можливість закінчення війни до 2022 року.