Резніков вперше чітко озвучив чисельність ЗСУ та інших військових структур
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Діяльність сектору безпеки та оборони України забезпечує близько 1 млн осіб у різних структурах
У п’ятницю, 8 липня, на 135-й день повномасштабного вторгнення рф вперше було названо чисельність української армії та сил безпеки під час війни.
З відповідною заявою виступив міністр оборони України Олексій Резніков під час конференції Forbes "Будуємо разом". За його словами, чисельність армії становить понад 1 мільйон осіб.
"У нас сьогодні понад 1 млн осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони", — заявив Резніков.
Зокрема, це:
- ЗСУ – до 700 000 осіб.
- Національна поліція – до 100 000.
- Нацгвардія – до 90 000.
- Прикордонники – до 60 000.
Міністр оборони додав, що така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу, адже приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох тощо.
Раніше повідомлялося, що росіяни змінюють тактику ракетних обстрілів України.
Нагадаємо, Зеленський у недавньому інтерв’ю оцінив можливість закінчення війни до 2022 року.