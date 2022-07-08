Завершення війни до кінця 2022 року: Зеленський оцінив шанси

Політик просить Захід бути більш зібраним у плані військової допомоги для України

Активна частина боїв у повномасштабній російсько-українській війні має вщухнути до кінця 2022 року. Принаймні на такий результат розраховує президент України Володимир Зеленський попри прогнози іноземних політиків щодо ймовірного затягування війни. Цьому мають допомогти, вважає він, не лише сила та міць Збройних Сил, а й масштабна підтримка з боку іноземних партнерів.

Про ймовірні терміни протистояння з російською федерацією політик розмірковував під час інтерв’ю телеканалу CNN. На його думку, завершення активної фази конфлікту справді можливе до завершення нинішнього року — якщо всі поставки зброї будуть отримані на той час, на який Україна розраховує.

Зеленський переконаний, що країна все ще лишається єдиною, незважаючи на якісь дрібні розбіжності, а отже, готова продовжувати тримати оборону. З усіма обіцяними "презентами" від країн Заходу українській армії вдасться досягти на фронті вельми гарних результатів.

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Також він подякував за величезну і фінансову, і військову підтримку Сполученим Штатам Америки, які продовжують анонсувати нові й нові постачання озброєння для ЗСУ. Проте водночас політик сподівається, що на війну в Україні звернуть увагу й інші країни Заходу, адже нашій армії доводиться протистояти країні з величезним військовим потенціалом.

"Коли я говорю про обсяг і швидкість підтримки озброєнь, я не апелюю лише до Сполучених Штатів, я звертаюся до всіх світових лідерів і говорю, що чим швидше прийде допомога, тим ви швидше врятуєте життя українців і допоможете повернути території, окуповані росією", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що допомогу українським захисникам завдяки втручанню США пообіцяли представники п’ятдесяти держав.

Також ми розповідали, що Зеленський певен щодо планів Кремля по захопленню всієї території України і, на жаль, поки не бачить у них змін.