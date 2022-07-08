"Ми абсолютно в цьому впевнені": Зеленський розповів про плани росії

кремль занадто довго готувався до вторгнення, щоби так просто відмовитись від своїх планів

Загарбницькі плані росії щодо України та агресивні наміри кремля нікуди не зникли – окупанти мають намір зайняти всю територію країни. Про це в інтерв’ю CNN заявив президент Володимир Зеленський.

"Це їхні плани і вони незмінні впродовж багатьох років", — сказав Зеленський. На підтвердження своїх слів він навів факти захоплення українських територій росіянами – спершу Криму, потім Донбасу. Нинішня повномасштабна війна, на його думку, має на меті змінити політичне керівництво у Києві і окупувати всю територію України. "Ми абсолютно в цьому впевнені", — додав голова держави.

Зеленський також назвав росіян "захопниками руїн" і визнав, що саме таким варварським чином їм вдалося захопити практичну всю Луганську область. "Я навіть не розумію, що вони там контролюють. Розорили міста, школу", — описав він ситуацію. А відхід українських захисників на позиції впритул адміністративної межі області обґрунтував необхідністю уникнути масових втрат серед своїх військових.

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Зеленський також подякував Америці за потужну військову допомогу і зазначив, що її все одно недостатньо, і було би добре, якби її обсяги зростали. "Ми хочемо збільшення цієї допомоги — ми боремося за нашу землю, ми не хочемо, щоб люди з різних країн боролися за нашу територію", —сказав голова держави. Він назвав США світовою економікою, яка здатна підтримати Україну в її боротьбі і зброєю, і фінансами. До того ж він закликав і решту країн світу. На думку президента, швидкий приріст обсягів допомоги збереже життя українців та прискорить повернення окупованих територій.

Як писав "Телеграф", Канада саме оголосила про нову поставку допомоги Україні – йдеться про 39 броньовиків виробництва компанії General Dynamics.