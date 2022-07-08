"Мы абсолютно в этом уверены": Зеленский рассказал о планах россии

кремль слишком долго готовился к вторжению, чтобы так просто отказаться от своих планов

Захватнические планы россии по отношению к Украине и агрессивные намерения кремля никуда не исчезли – оккупанты намерены занять всю территорию страны. Об этом в интервью CNN заявил президент Владимир Зеленский.

"Это их планы и они неизменны многие годы", — сказал Зеленский. В подтверждение своих слов он привел факты захвата украинских территорий россиянами – сначала Крыма, затем Донбасса. Нынешняя полномасштабная война, по его мнению, преследует цель изменить политическое руководство в Киеве и оккупировать всю территорию Украины. "Мы абсолютно в этом уверены", — добавил глава государства.

Зеленский также назвал россиян "захватчиками руин" и признал, что именно таким варварским образом удалось захватить практическую всю Луганскую область. "Я даже не понимаю, что они там контролируют. Разорили города, школу", — описал он ситуацию. А отход украинских защитников на позиции вплотную к административной границе области обосновал необходимостью с целью избежать массовых потерь среди своих военных.

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Зеленский также поблагодарил Америку за мощную военную помощь и отметил, что ее все равно недостаточно, и было бы хорошо, если бы ее объемы росли. "Мы хотим увеличения этой помощи — мы боремся за нашу землю, мы не хотим, чтобы люди из разных стран боролись за нашу территорию", — сказал глава государства. Он назвал США мировой экономикой, способной поддержать Украину в ее борьбе и оружием, и финансами. К тому же он призвал и остальные страны мира. По мнению президента, скорый прирост объемов помощи сохранит жизнь украинцев и ускорит возвращение оккупированных территорий.

Как писал "Телеграф", Канада как раз объявила о новой поставке помощи Украине – речь идет о 39 броневиках производства компании General Dynamics.