Воевать еще и не начинали? путин нагло высказался о переговорах с Украиной (видео)

В москве вновь заявили о "войне против Запада до последнего украинца"

В четверг, 7 июля, на 134-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в кремле заговорили о переговорах с Киевом.

С соответственным заявлением на встрече с руководителями фракций Госдумы в четверг выступил президент россии владимир путин. Глава кремля в своей речи вновь вспомнил о "войне до последнего украинца", передает telegram-канал "Пул №3".

Кроме того, путин цинично подчеркнул, что россия не воюет с Украиной всерьез. Также кровавый диктатор отметил, что не отказывается от мирных переговоров.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют! Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", — заявил путин.

Напомним, в последний раз переговорщики Киева и москвы встречались в Стамбуле. С результатами мартовской встречи с россиянами можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что путин хочет посетить саммит G20 в Индонезии, куда может поехать и президент Украины Владимир Зеленский.