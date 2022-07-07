Война — день 134: оккупанты продолжают обстрелы городов, но ВСУ продвигаются на нескольких направлениях

Оперативно о главном за 7 июля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается вот уже 134 дня, за которые оккупанты потеряли более 36,5 тысячи солдат и множество единиц боевой техники. Однако несмотря на тяжелые потери и западные санкции, российское руководство готово и впредь бросать своих военных на убой. Не меняется ситуация и с обстрелами мирных городов Украины, которыми оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей. Однако ВСУ продолжают методично наносить урон российским подразделениям и не собираются останавливаться, пока вся территория нашей страны не будет освобождена.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 7 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:30 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что ВСУ продвигаются на ряде тактических направлений в Херсонской и Запорожской областях

Главная информация за 4 июля доступна в нашем материале: "Война — день 131: отступление на Донбассе, тревожное заявление Зеленского".

С новостями за прошедшие сутки, 5 июля, можно ознакомиться в сводке за вторник: "Война — день 132: ВСУ "утюжат" склады оккупантов по всему фронту и продвигаются на юге".

А о том, что случилось 6 июля, можно узнать по ссылке: "Война — день 133: оккупанты зашевелились в Херсоне, скандал со справками от военкоматов в Украине".