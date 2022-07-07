Одесчину сотрясла серия взрывов, над морем видно клубы дыма (фото)
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Предварительно, по части ракет отработала ПВО
Утром в четверг, 7 июля, в Одесской области слышали несколько мощных взрывов, — в частности, хорошо эти звуки слышали и жители областного центра.
Предварительно, часть ракет сбили средства противовоздушной обороны. Тем временем над Черным морем видно дым. "Телеграф" собрал все, что известно на данный момент.
Отметим, что воздушную тревогу объявили в 09:14, и уже к 09:30 жители Одесской области услышали первые взрывы.
По разным данным, их было несколько, при этом, как утверждает нардеп из Одессы Алексей Гончаренко, работала украинская ПВО, но все ли ракеты удалось сбить, — пока неизвестно.
Тем временем над Черным морем хорошо видно клубы дыма, по данным местных каналов, есть два источника.
Стоит заметить, что врагу в целом не дает покоя Одесская область, ввиду чего он регулярно проводит обстрелы прибрежных населенных пунктов с моря.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 июля россияне уже выпустили две ракеты по острову Змеиный и еще две по Одесчине, вследствие чего были разрушены ангары с зерном.