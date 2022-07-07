Ночь прошла беспокойно: россияне ударили по Змеиному и вновь атаковали Одесчину

Оккупантам не дает покоя маленький островок в Черном море

Ночь с 6 на 7 июля прошла в Одесской области уже почти традиционно — под звуки сирен воздушной тревоги. Как оказалось — не зря, ведь российские захватчики вновь нанесли удар по морскому побережью Южной Пальмиры сразу двумя ракетами. Объектами атаки оказались два сельскохозяйственных ангара с зерном, которые, как известно, сейчас являются одной из приоритетных целей армии рф. Уже под утро был атакован и Змеиный остров, который тоже является частью Одесчины.

По информации спикера оперативного командования "Юг", полковника Владислава Назарова, предварительно оба удара обошлись без жертв, однако принесли значительные разрушения. Это и не удивительно, ведь оба разгромленных зерновых склада оказались уничтожены российским снарядом.

Стоит отметить, что в одном из них хранилось около 35 тонн зерна. Такая прицельность лишний раз доказывает желание россии устроить новый голодомор для Украины и всего цивилизованного мира, закупающего продукцию в нашей стране.

Атака на Змеиный была весьма неожиданной после вчерашних неудачных попыток авиационной разведки оккупантов. Тем не менее на рассвете две ракеты, выпущенных из боевых самолетов, ударили по острову. Известно, что значительные повреждения получил местный причал. О других разрушениях инфраструктуры Назаров не сообщил.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что благодаря маневрам военных кораблей в Черном море россияне усилили психологическое давление на украинцев. Все потому, что общее количество ракетных носителей в акватории увеличилось до семи.