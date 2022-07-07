Угроза увеличилась до полусотни ракет: россия вывела в море еще больше кораблей

Морское сосредоточие пока является основной силой поддержки оккупантов на юге

В Черном море, на украинских портах которого пока сосредоточено основное внимание врага, вновь замечена перегруппировка российских кораблей. Теперь их общее присутствие увеличено до восьми, а их ракетное вооружение — до 48 ракет типа "Калибр".

Об этом отчитались в свежей сводке оперативного командования "Юг" 7 июля. Военные заметили, что по сравнению с предыдущими сутками противник увеличил свое присутствие в акватории моря, пытаясь создать еще больше психологического давления и угрозы мирным жителям Украины.

Таким образом сейчас на расстоянии от украинских берегов находятся пять надводных суден и две подлодки, которые вместе несут до полусотни снарядов. Также вместе с ними службу несет один большой десантный корабль.

Тем временем продолжается открытое противостояние и на суше. К примеру, на севере Херсонщины, где в районе села Добрянка российские диверсанты пытались разведать обстановку, однако попали в тыл подразделений ВСУ.

Добрянка и Миролюбовка на карте

Из десяти человек, которые надеялись пробраться туда и обратно, домой уже никогда не вернется ровно половина. Еще один российский солдат получил ранения. ДРГ пришлось отступить.

При этом буквально спустя несколько часов рядом с Добрянкой, по направлению к Миролюбовке, оккупанты совершали попытки штурма. Впрочем, они оказались безуспешными.

Стоит добавить, что за прошлые сутки россияне потеряли 38 своих военных, 2 минометных комплекса "Сани", 2 броневика и 4 автомобиля. Было взорвано три склада боеприпасов в Николаевской области и 1 склад горюче-смазочных материалов — в Херсоне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне враг снова пытался атаковать остров Змеиный. Мы подробно объясняли, что именно послужило причиной такого поведения.