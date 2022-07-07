Армия россии может наступать на еще один областной центр Украины — Минобороны

Регион нужен вражеской армии, чтобы дожать Донетчину

Украинские разведчики считают, что российская армия в ближайшее время будет пытаться установить контроль над всей Луганской областью, после чего может перейти в наступление на Донецкую область из Запорожской области.

Об этом в четверг, 7 июля, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что вражеская армия начала стягивать на эти направления новые батальонные тактические группы.

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над Луганской областью. Самая сложная ситуация на сегодняшний день сложилась на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на рубежи Донецкой области", — сообщила заместитель главы Минобороны.

В связи с этим разведчики не исключают, что оккупанты могут перейти в наступление на Запорожье или в сторону Великой Новоселовки и Покровска, чтобы окружить подразделения Сил обороны Украины. Предварительно известно, что россияне перебросили на это направление пять батальонных тактических группировок.

Разведка прогнозирует, что россияне могут посягнуть на Запорожье

Что касается Харьковской области, по данным разведки, россияне будут держать там оборону, чтобы не дать ВСУ выйти на государственную границу и удержать линию снабжения Белгород – Купянск – Изюм.

А вот в Херсонской области, считают разведчики, вражеская армия будет проводить диверсионные действия и также попытается удержать оборону.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозу британских разведчиков, российские оккупанты после отступления Сил обороны Украины из Лисичанска теперь сконцентрируются на захвате Донбасса.