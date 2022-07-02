Как война повлияла на украинскую и российскую экономику, чего ждать дальше - Александр Охрименко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 71
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал, как война отразилась на экономиках Украины и россии
Мы пережили первое полугодие 2022 года, который навсегда войдет в историю как год широкомасштабного вторжения россии в Украину.
Думаю, уместно подвести некоторые экономические итоги и сделать экономические прогнозы.
Естественно, что в условиях войны экономика Украины падает. Российские войска уничтожили большое количество промышленных объектов и инфраструктуры. Блокада украинских портов привела к падению украинского экспорта зерна в два раза. Согласно официальным данным НБУ, экспорт Украина за 5 месяцев 2022-го составляет всего 43% от аналогичного период 2021 года.
Нет еще данных ВВП за второй квартал 2022 года. Но, скорее всего, его падение в Украине будет не меньше 20%.
При этом экономика Украины учиться работать в условиях войны – и уже частично перестроилась. Положительным фактором считаю наметившийся в июне рост вакансий и розничных продаж. Поэтому есть надежда, что в июле, если и будет падение украинской экономики, то значительно меньше, чем ранее. Предполагаю, что удастся хотя бы частично нарастить экспорт зерна через железную дорогу, а возможно и разблокировать порты. Бизнес уже начал работать в перемещенных предприятиях, так что, если и будет в июле падение ВВП, то уже значительно меньше 10%.
Остановить падение экономики в Украине невозможно, пока идет война на нашей территории, пока уничтожаются наши промышленные объекты, инфраструктура и так далее. Но Украина может замедлить темпы падения.
Что касается россии, то там падение экономики пока минимальное – и вряд ли будет существенным. Суть в том, что основа экономики рф – это нефть и газ.
Согласно данным Росстата, за последние месяцы россия увеличила добычу нефти. Хотя экспорт и упал, но не критично. Очень много российской нефти покупает Азия (особенно Китай и Индия). Поэтому пока что, несмотря на всякого рода санкции, промышленное производство россии показывает рост, а не падение (за исключением стремительно сворачивающегося машиностроения). В июле, похоже, это продолжится. Как продолжаться и действия страны-агрессора по обходу санкций и продаже, пусть даже со скидками, как можно больше нефти и газа.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.