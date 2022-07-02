Как война повлияла на украинскую и российскую экономику, чего ждать дальше

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал, как война отразилась на экономиках Украины и россии

Мы пережили первое полугодие 2022 года, который навсегда войдет в историю как год широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Думаю, уместно подвести некоторые экономические итоги и сделать экономические прогнозы.

Естественно, что в условиях войны экономика Украины падает. Российские войска уничтожили большое количество промышленных объектов и инфраструктуры. Блокада украинских портов привела к падению украинского экспорта зерна в два раза. Согласно официальным данным НБУ, экспорт Украина за 5 месяцев 2022-го составляет всего 43% от аналогичного период 2021 года.

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Нет еще данных ВВП за второй квартал 2022 года. Но, скорее всего, его падение в Украине будет не меньше 20%.

При этом экономика Украины учиться работать в условиях войны – и уже частично перестроилась. Положительным фактором считаю наметившийся в июне рост вакансий и розничных продаж. Поэтому есть надежда, что в июле, если и будет падение украинской экономики, то значительно меньше, чем ранее. Предполагаю, что удастся хотя бы частично нарастить экспорт зерна через железную дорогу, а возможно и разблокировать порты. Бизнес уже начал работать в перемещенных предприятиях, так что, если и будет в июле падение ВВП, то уже значительно меньше 10%.

Остановить падение экономики в Украине невозможно, пока идет война на нашей территории, пока уничтожаются наши промышленные объекты, инфраструктура и так далее. Но Украина может замедлить темпы падения.

Что касается россии, то там падение экономики пока минимальное – и вряд ли будет существенным. Суть в том, что основа экономики рф – это нефть и газ.

Согласно данным Росстата, за последние месяцы россия увеличила добычу нефти. Хотя экспорт и упал, но не критично. Очень много российской нефти покупает Азия (особенно Китай и Индия). Поэтому пока что, несмотря на всякого рода санкции, промышленное производство россии показывает рост, а не падение (за исключением стремительно сворачивающегося машиностроения). В июле, похоже, это продолжится. Как продолжаться и действия страны-агрессора по обходу санкций и продаже, пусть даже со скидками, как можно больше нефти и газа.