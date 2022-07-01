Вырастет ли доллар до 40 гривен уже в июле: прогноз эксперта

Гривна может девальвировать уже в июле до 40 гривен за доллар

В первый день июля курс наличного доллара по отношению к гривне стабилизировался, что правда по мнению некоторых экспертов ненадолго и уже в этом месяце национальная валюта может девальвировать до 40 гривен за 1 доллар.

Так, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в июле курс может упасть до 38-40 гривен, правда при ряде условий. Об этом сообщает Украинский бизнес-ресурс.

Пока купить валюту в банках проблематично и это существенно сдерживают и девальвацию, и рынок. Однако ситуация изменится, если в июле в страну придет макрофинансовая международная помощь. Это позволит Нацбанку провести девальвацию национальной валюты, имея в запасе достаточный объем золотовалютных резервов.

"В таком случае Нацбанк может провести контролируемую девальвацию гривны, подняв курс межбанка, и мы увидим на рынке сдвиг. Но только в случае, когда сюда зайдут деньги, и Нацбанк сможет более свободно ими распоряжаться, получив запас прочности", – считает Андрей Шевчишин.

Пока что есть только публичные заявления о будущих траншах, но непосредственно сроки поступления и объемы не озвучиваются. Нацбанк их ожидает, какая-то часть средств время от времени заходит, но этого, по мнению эксперта, недостаточно.

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"При более активном заходе был бы запас прочности для проведения более открытой политики. Первая цель – 38-40 гривен за 1 доллар на наличном рынке, но только в случае, если Нацбанк проведет соответствующую официальную девальвацию, то есть сдвинет курс к текущему рыночному", – считает Андрей Шевчишин.

В то же время по словам экономического эксперта Алексея Куща на курс доллара часто влияют нужды теневой экономики, использующей различные схемы для скупки и вывода бакса за границу, что ведет к росту курса заокеанской валюты.