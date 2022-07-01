Эксперты пророчат нестабильность на черном рынке: свежий курс на 1 июля

Расценки на черном рынке приостановились, однако это не означает, что доллар США в дальнейшем не будет расти в цене

По мнению украинских экспертов в сфере экономики, обменный курс американского доллара к осени может просесть в цене до 32 гривен, так и подскочить до 40 гривен за один доллар США. Однако окончательная цена заокеанской валюты зависит от многих факторов, в список которых входит и украинская теневая экономика, ведь именно она в большинстве случаев обслуживается за счет наличного доллара.

В качестве примера экономист Алексей Кущ приводит покупку украинцами автомобиля, мол, для того, чтобы приобрести авто, люди меняют гривны на доллары, в результате этого спрос на заокеанскую валюту растет, поэтому курс национальной валюты по отношению к доллару проседает. Пока же в Украине действовала возможность ввезти в страну авто из-за границы под "нулевое растаможивание" расценки на американские доллары только увеличивались, однако последние дни, учитывая, что спрос на подержанные машины упал, рост цен приостановился.

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Указанный факт подтверждают и данные финансового портала "Минфин". Так, согласно данным на пятницу, 1 июля, рост цен на "черную" валюту приостановился.

Купить доллар США в обменниках сегодня можно будет за 35,45 гривен, что равно вчерашним расценкам. А вот продажа американской валюты обойдется украинцам в 35,55 грн. И эта цена тоже не увеличилась со вчерашнего дня.

Европейская валюта на черном рынке при покупке стоит 37,00 гривен, при этом продажа будет стоить 37,20 гривен.

Курс валют на черном рынке 1 июля

Что касается официальных расценок в банках, в пятницу, 1 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,40 гривны за евро, что на 38 копеек меньше чем в четверг. Курс доллара остается неизменным с 24 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финансовый эксперт Максим Орищак убежден, что гривне уже в ближайшее время грозит девальвация, а американский доллар новую подскочит в цене.