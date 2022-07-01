Експерти пророкують нестабільність на чорному ринку: свіжий курс на 1 липня

Розцінки на чорному ринку призупинилися, проте це не означає, що долар США надалі не зростатиме в ціні

На думку українських експертів у сфері економіки, обмінний курс американського долара до осені може як просісти в ціні до 32 гривень, так і підскочити до 40 гривень за один долар США. Проте остаточна ціна на заокеанську валюту залежить від багатьох чинників, до списку яких входить і українська тіньова економіка, адже саме вона в більшості випадків обслуговується за рахунок готівкового долара.

Як приклад економіст Олексій Кущ приводить купівлю українцями автомобіля, мовляв, для того, щоб придбати авто, люди міняють гривні на долари, в результаті цього попит на заокеанську валюту зростає, тож курс національної валюти щодо долара просідає. Поки ж в Україні діяла можливість ввезти в країну авто з-за кордону під "нульове розмитнення" розцінки на американські долари лише збільшувалися, проте останні дні, враховуючи те, що попит на вживані машини впав, зростання цін призупинилося.

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Вказаний факт підтверджують і дані фінансового порталу "Мінфін". Так, згідно з даними на п'ятницю, 1 липня, збільшення цін на "чорну" валюту призупинилося.

Купити долар США в обмінниках сьогодні можна буде за 35,45 гривень, що рівно вчорашнім розцінкам. А от продаж американської валюти обійдеться українцям у 35,55 гривень. І ця ціна також не збільшилася відучора.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі коштувати 37,00 гривень, при цьому продаж вартуватиме 37,20 гривень.

Курс валют на чорному ринкку 1 липня

Що стосується офіційних розцінок у банках, у п'ятницю, 1 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,40 гривні за євро, що на 38 копійок менше, ніж у четвер. Курс долара залишається незмінним з 24 лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінансовий експерт Максим Орищак переконаний, що гривні вже найближчим часом загрожує девальвація, а американський долар нову підскочить у ціні.