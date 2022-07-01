Чи зросте долар до 40 гривень уже в липні: прогноз експерта

Гривня може девальвувати вже у липні до 40 гривень за долар

У перший день липня курс готівкового долара до гривні стабілізувався, що правда на думку деяких експертів ненадовго і вже цього місяця національна валюта може девальвувати до 40 гривень за 1 долар.

Так, керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що у липні курс може впасти до 38-40 гривень, щоправда, за низки умов. Про це повідомляє Український бізнес-ресурс.

Поки що купити валюту в банках проблематично і це суттєво стримують і девальвацію, і ринок. Проте ситуація зміниться, якщо у липні до країни прийде макрофінансова міжнародна допомога. Це дозволить Нацбанку провести девальвацію національної валюти, маючи у запасі достатній обсяг золотовалютних резервів.

"У такому разі Нацбанк може провести контрольовану девальвацію гривні, піднявши курс міжбанку, і ми побачимо на ринку зсув. Але тільки у випадку, коли сюди зайдуть гроші, і Нацбанк зможе вільніше ними розпоряджатися, отримавши запас міцності", — вважає Андрій Шевчишин.

Поки що є лише публічні заяви про майбутні транші, але безпосередньо терміни надходження та обсяги не озвучуються. Нацбанк на них очікує, якась частина коштів час від часу заходить, але цього, на думку експерта, недостатньо.

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"За більш активного заходу був би запас міцності для проведення більш відкритої політики. Перша мета – 38-40 гривень за 1 долар на готівковому ринку, але лише у разі, якщо Нацбанк проведе відповідну офіційну девальвацію, тобто зрушить курс до поточного ринкового", – вважає Андрій Шевчишин.

У той же час, за словами економічного експерта Олексія Куща, на курс долара часто впливають потреби тіньової економіки, що використовує різні схеми для скуповування і виведення долара за кордон, що веде до зростання курсу заокеанської валюти.