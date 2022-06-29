Рус

КуЯк тіньова економіка впливає курс долара за умов війни? Відповідь економіста

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
35
Потреби тіньової економіки можуть обрушити гривню
Потреби тіньової економіки можуть обрушити гривню

Залежно від потреб тіньова економіка може як підняти, так і опустити курс долара

Обмінному курсу долара влітку-восени прогнозують як падіння до 32 гривень, так і зростання до 40 і навіть більше, що залежатиме від багатьох чинників.

Не останнє місце в цьому списку, за словами економічного експерта Олексія Куща, займає й українська тіньова економіка, яка обслуговується багато в чому за допомогою готівкового долара.

"Звідки в Україні беруться готівкові долари? Здебільшого це кошти самих українців та безготівкові кошти банків, які вони перевели у готівку. Варто врахувати, що гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні, а це означає, що готівкові долари потрібні скоріше для тіньових платежів, насамперед, виведення капіталів за кордон", — стверджує співрозмовник "Телеграфа".

За словами експерта, яскравий приклад впливу потреб тіньової економіки на курс долара — скасування імпортних мит на ввезення авто та взагалі весь імпорт.

"Щоб купити авто українці змінюють гривню на долари, попит на останні зростає і курс гривні до долара – падає. Або візьмемо таку сьогодні популярну схему як фіктивний імпорт – закуповується долар, знову-таки за гривню, що веде до зростання курсу заокеанської валюти Скажімо в декларації пишеться, що товар коштує мільйон доларів, а на ділі 200 тисяч доларів, решта 800 тисяч просто осідають десь за кордоном.Поки існують такі схеми, курс долара зростатиме через підвищений попит на долар. Коли ці схеми прикриють, попит впаде і долар може навіть трохи впасти — до появи нової схеми, яка дозволятиме виводити з країни валюту", — резюмує Олексій Кущ.

Згідно з прогнозами експертів, на початку липня слід очікувати чергового зростання попиту на долар, що може призвести до зростання його курсу мінімум до 40 гривень.

Теги:
#Гривня #Долар #Обмін валют #Курс долара