КуЯк тіньова економіка впливає курс долара за умов війни? Відповідь економіста

Залежно від потреб тіньова економіка може як підняти, так і опустити курс долара

Обмінному курсу долара влітку-восени прогнозують як падіння до 32 гривень, так і зростання до 40 і навіть більше, що залежатиме від багатьох чинників.

Не останнє місце в цьому списку, за словами економічного експерта Олексія Куща, займає й українська тіньова економіка, яка обслуговується багато в чому за допомогою готівкового долара.

"Звідки в Україні беруться готівкові долари? Здебільшого це кошти самих українців та безготівкові кошти банків, які вони перевели у готівку. Варто врахувати, що гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні, а це означає, що готівкові долари потрібні скоріше для тіньових платежів, насамперед, виведення капіталів за кордон", — стверджує співрозмовник "Телеграфа".

За словами експерта, яскравий приклад впливу потреб тіньової економіки на курс долара — скасування імпортних мит на ввезення авто та взагалі весь імпорт.

"Щоб купити авто українці змінюють гривню на долари, попит на останні зростає і курс гривні до долара – падає. Або візьмемо таку сьогодні популярну схему як фіктивний імпорт – закуповується долар, знову-таки за гривню, що веде до зростання курсу заокеанської валюти Скажімо в декларації пишеться, що товар коштує мільйон доларів, а на ділі 200 тисяч доларів, решта 800 тисяч просто осідають десь за кордоном.Поки існують такі схеми, курс долара зростатиме через підвищений попит на долар. Коли ці схеми прикриють, попит впаде і долар може навіть трохи впасти — до появи нової схеми, яка дозволятиме виводити з країни валюту", — резюмує Олексій Кущ.

Згідно з прогнозами експертів, на початку липня слід очікувати чергового зростання попиту на долар, що може призвести до зростання його курсу мінімум до 40 гривень.