Підвищений попит спровокує здорожчання долара на чорному ринку: свіжий курс 28 червня

На чорному ринку американська валюта невпинно зростає в ціні

Останніми тижнями розцінки на чорному ринку демонструють нестабільність. Попри те, що американська валюта утримує свої позиції на рівні 35-36 гривень за долар, вже найближчим часом його ціна може злетіти до 40-45 гривень за один долар США.

Згідно з думками фінансових аналітиків, вже в останні дні червня — на початку липня, варто очікувати на підвищений попит на долари та євро з боку населення, що спровокує здорожчання валюти на чорному ринку не менше, аніж до 40 гривень. При цьому, навіть фінансова допомога з боку західних партнерів врятувати від девальвації національну українську валюту не зможе.

Дані, які щоденно демонструє фінансовий портал "Мінфін" це лише підтверджують. Так, у вівторок, 28 червня, курс американської валюти на чорному ринку знову здорожчав у ціні порівняно з минулоденними позначками.

Так, купівля долара США сьогодні обійдеться українцям у 35,45 гривень, що дорожче на дві копійки, аніж у понеділок. Водночас продаж американської валюти утрималася на вчорашньому рівні — 35,60 гривень.

Ціна на "чорний" євро під час купівлі — 37,30 гривень. Продаж одного євро упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 37,45 гривень.

Курс валют начорному ринку 28 червня

В українських банках долар все ще тримається на позначці 29,25 гривень за одну купюру. При цьому європейська валюта здорожчала на 14 копійок. Сьогодні за один євро доведеться викласти 30,91 гривню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Національний банк України не виключає ймовірність повернення цін на американський долар до ринкового курсоутворення, проте в установі наголошують, що для цього необхідна наявність кількох важливих умов.