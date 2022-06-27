У НБУ назвали умову відмови від фіксованого курсу долара

НБУ обіцяє відмовитися від фіксованого курсу долара, коли прийде для цього час

З початку російської агресії проти України Національний банк запровадив фіксований офіційний курс долара у 29,25 грн, хоча на чорному ринку готівковий долар перевищує 35,5 грн, а вже до осені йому прогнозують зростання до 40 гривень.

Втім, Національний банк не виключає повернення до ринкового курсоутворення, щоправда, за умови наявності кількох передумов, які будуть говорити про можливість та необхідність початку обговорення для повернення вільного курсу.

Про це в ефірі телемарафону розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Наша позиція полягає в наступному: поки ринок не може збалансувати себе сам, ми залишаємося не на ринковому ціноутворенні на безготівковому валютному ринку. І це неринкове адміністрування створює рівні умови і для експортерів, і для імпортерів. Якщо у нас збільшуватиметься експорт і зростатимуть надходження від міжнародних партнерів... це дозволить нам повернутися до ринкових умов курсоутворення", — зазначила Рожкова.

Яким саме буде вільний курс долара поки що, за словами експертів, спрогнозувати складно, це можуть бути і 40 гривень уже восени, а може й навпаки впасти до 30 гривень.

При цьому НБУ вже не вперше говорить про можливість повернення до плаваючого курсу іноземної валюти по відношенню до гривні.