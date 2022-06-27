В НБУ назвали условие отказа от фиксированного курса доллара

НБУ обещает отказаться от фиксированного курса доллара когда придет для этого время

С начала российской агрессии против Украины Национальный банк ввел фиксированный официальный курс доллара в 29,25 грн, хотя на черном рынке наличный доллар превышает 35,5 грн, а уже к осени ему прогнозируют рост до 40 гривен.

Впрочем, Национальный банк не исключает возврата к рыночному курсообразованию, правда при условии наличия нескольких предпосылок, которые будут говорить о возможности и необходимости начала обсуждения для возвращения свободного курса.

Об этом в эфире телемарафона рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Наша позиция заключается в следующем: пока рынок не может сбалансировать себя сам, мы остаемся не на рыночном ценообразовании на безналичном валютном рынке. И это нерыночное администрирование создает равные условия и для экспортеров, и для импортеров. Если у нас будет увеличиваться экспорт и будут расти поступления от международных партнеров… это позволит нам вернуться к рыночным условиям курсообразования", — отметила Рожкова.

Каким именно будет свободный курс доллара пока по словам экспертов спрогнозировать сложно, это могут быть и 40 гривен уже осенью, а может и напротив упасть до 30 гривен.

При этом НБУ уже не первый раз говорит о возможности возврата к плавающему курсу иностранной валюты по отношению к гривне.