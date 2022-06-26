Доллар на черном рынке будет по 40? Свежий курс подтверждает опасения экспертов

В Украине планируют перестать фиксировать стоимость доллара

На предстоящей неделе в Украине должен значительно вырасти в цене американский доллар. По крайней мере, такой прогноз стоимости валюты прозвучал от аналитика компании "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака. Эксперт уверен, что благодаря планам на отвязку фиксированного курса валют много украинцев захотят купить евро и доллары для личного пользования.

Мнение эксперта, высказанное в комментарии изданию "Сегодня", подтверждает и свежий курс валют на черном рынке Украины. Как всегда, "Телеграф" следит за скачками доллара благодаря данным ресурса "Минфин", публикующего свежую информацию о финансовой ситуации в стране.

Так, Орыщак заявил, что конец июня и начало июля станут для украинцев временем подорожания валюты. Это случится, пока мы ждем возможности видеть реально плавающий курс доллара, официально "отпущенный" банкирами.

"Мы можем ждать повышение спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке к 40 гривнам, — поясняет эксперт. — Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения".

Среди прочего Максим Орыщак предупредил о вероятном введении ограничении на обмен валюты. На такой шаг в НБУ могут решиться для хотя бы частичного влияния на временное падение гривны.

Несмотря на то, что прогнозированной отметки "40" иностранная валюта в Украине пока не достигла, доллар и евро все же поднялись на черном рынке в цене. За покупку доллара 26 июня просят в среднем 35,40 грн, что на три копейки дороже, нежели днем ранее. Цена американской валюты в продаже осталась пока неизменной — 35,50 грн.

Курс валют на черном рынке в Украине 26 июня

Подорожал и евро. Покупка теперь обойдется в 37,25 грн (на пять копеек дороже), а продажа — в 37,37 грн (на три копейки дешевле). Интересно, что в отличии от черного рынка средний курс европейской валюты на межбанке четко поднялся по обеих позициях: 36,70 и 37,60 грн (плюс 5 и 25 копеек соответственно).

Курс доллара в банках 26 июня

Курс евро в банках 26 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на курс доллара в Украине может повлиять снижение количества переводов заробитчан из-за границы.