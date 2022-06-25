Переводы заробитчан в Украину снизились – как это повлияет на курс доллара

Нацвалюте грозит девальвация до 40 гривен за доллар

В течение января-апреля 2022 года украинские заробитчане перечислили в Украину 4,074 млрд дол., тогда как за аналогичный период 2021 года это были 4,55 млрд дол.

Такие данные приводит Национальный банк Украины указывая объемы частных переводов в текущем году.

Ранее долларовые переводы заробитчан считались фактором, стабилизирующим курс доллара и укрепляющим национальную валюту, теперь их влияние очевидно снизилось

Вместе с тем, как пояснил "Телеграфу" экономист Александр Охрименко, влияние денежных переводов заробитчан на курс доллара все-таки значительно преувеличен.

"Главным источником поступления валюты для экономики всегда был экспорт, который сегодня упал на 50%, на этом фоне снижение поступлений от заробитчан, да еще и всего на 10%, особого влияния на курс доллара иметь не будет. К тому же часть этих долларов останется на руках у населения, а не будет как прежде пущена в оборот. Думаю, и дальше следует ждать снижения объемов денежных переводов в Украину – и заробитчан стало меньше, и ко многим из них приехали родственники, на которых часть заработанного тратится в самой Европе", — говорит о влиянии заробитчан на стабильность гривны эксперт.

По словам собеседника "Телеграфа" серьезного изменения курса следует ожидать осенью, когда валюта понадобится для критического импорта в виде энергоресурсов, а также придется решать проблему экспорта выращенного урожая для получения валютной выручки.

В целом по мнению экспертов осень Украина будет встречать с курсом доллара примерно 40 гривен, а возможно и того больше.