Укр

Переводы заробитчан в Украину снизились – как это повлияет на курс доллара

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
95
Курс доллара вырастет осенью
Курс доллара вырастет осенью

Нацвалюте грозит девальвация до 40 гривен за доллар

В течение января-апреля 2022 года украинские заробитчане перечислили в Украину 4,074 млрд дол., тогда как за аналогичный период 2021 года это были 4,55 млрд дол.

Такие данные приводит Национальный банк Украины указывая объемы частных переводов в текущем году.

Ранее долларовые переводы заробитчан считались фактором, стабилизирующим курс доллара и укрепляющим национальную валюту, теперь их влияние очевидно снизилось

Вместе с тем, как пояснил "Телеграфу" экономист Александр Охрименко, влияние денежных переводов заробитчан на курс доллара все-таки значительно преувеличен.

"Главным источником поступления валюты для экономики всегда был экспорт, который сегодня упал на 50%, на этом фоне снижение поступлений от заробитчан, да еще и всего на 10%, особого влияния на курс доллара иметь не будет. К тому же часть этих долларов останется на руках у населения, а не будет как прежде пущена в оборот. Думаю, и дальше следует ждать снижения объемов денежных переводов в Украину – и заробитчан стало меньше, и ко многим из них приехали родственники, на которых часть заработанного тратится в самой Европе", — говорит о влиянии заробитчан на стабильность гривны эксперт.

По словам собеседника "Телеграфа" серьезного изменения курса следует ожидать осенью, когда валюта понадобится для критического импорта в виде энергоресурсов, а также придется решать проблему экспорта выращенного урожая для получения валютной выручки.

В целом по мнению экспертов осень Украина будет встречать с курсом доллара примерно 40 гривен, а возможно и того больше.

Теги:
#НБУ #Гривна #Курс доллара