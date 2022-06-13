НБУ может вскоре вернуться к плавающему курсу валют: эксперт рассказал, от чего это зависит

НБУ может вскоре отказаться от фиксации курса валют

Фиксированный курс валют в Украине начинает приносить больше проблем, чем выгоды, а потому Нацбанк вскоре может пересмотреть свою валютную политику. Однако это будет зависеть от решения Кабмина.

Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, резервы Украины постепенно иссякают, а потому многое зависит от финансовой помощи от международных партнеров.

В частности, он напомнил, что 9 июня Украина и Всемирный банк заключили соглашение о передаче нашей стране 1,5 миллиарда долларов США, из которых проведут выплаты бюджетникам. По мнению Гойлова, эта денежная помощь положительно скажется на стабильности финансовой системы, поскольку дефицит госбюджета составляет 5 миллиардов долларов в месяц.

Это ведет к тому, что финансовые резервы Украины продолжают иссякать, поскольку собственные источники доходов Украины в настоящее время незначительны относительно международной помощи. Поэтому, говорит Гойлов, политика фиксации курса доллара начинает приносить больше вреда, чем пользы, а потому он не исключает, что НБУ вскоре вернется к плавающему курсу.

"Все зависит от того, когда Кабмин возобновит налог на импорт", — сказал он.

Впрочем, он добавил, что увеличение валютного предложения со стороны коммерческих банков положительно сказывается на курсе гривны.

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Как сообщалось ранее, в понедельник доллар на валютном рынке прекратил падение, а вот евро продолжает снижаться. Таким образом за доллар просят в обменниках 35,15/35,25 грн в среднем по стране, а за евро 37,1/37,45 грн.