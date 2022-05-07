В НБУ рассказали, когда откажутся от фиксации курса доллара: детали

Валютные ограничения в Украине будут сниматься по мере восстановления экономики, говорят в НБУ

Национальный банк Украины сообщил, когда вернется к плавающему курсу валют и применению учетной ставки, как главного инструмента монетарной политики.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за май 2022 года.

Отмечается, что по мере восстановления возможностей валютного рынка к самобалансированию регулятор будет постепенно отменять ограничения и в конечном итоге вернется к плавающему курсу валют. В целом это будет зависеть от темпов восстановления экономики и финансовой системы от шока первых месяцев войны.

Так же постепенно будет происходить возврат к применению ключевой ставки в качестве основного монетарного инструмента.

Как известно, после начала российского вторжения НБУ зафиксировал курс доллара 29,25 грн, а также заморозил учетную ставку на уровне 10%.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с экономическим экспертом Даниилом Мониным, который дал прогноз, что в мае стоимость доллара будет колебаться на уровне 33-34 гривен, однако ситуация может резко измениться уже в начале лета.