Укр

В НБУ рассказали, когда откажутся от фиксации курса доллара: детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В НБУ рассказали, когда откажутся от фиксации курса доллара: детали Новость обновлена 07 мая 2022, 21:19

Валютные ограничения в Украине будут сниматься по мере восстановления экономики, говорят в НБУ

Национальный банк Украины сообщил, когда вернется к плавающему курсу валют и применению учетной ставки, как главного инструмента монетарной политики.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за май 2022 года.

Отмечается, что по мере восстановления возможностей валютного рынка к самобалансированию регулятор будет постепенно отменять ограничения и в конечном итоге вернется к плавающему курсу валют. В целом это будет зависеть от темпов восстановления экономики и финансовой системы от шока первых месяцев войны.

Так же постепенно будет происходить возврат к применению ключевой ставки в качестве основного монетарного инструмента.

Как известно, после начала российского вторжения НБУ зафиксировал курс доллара 29,25 грн, а также заморозил учетную ставку на уровне 10%.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с экономическим экспертом Даниилом Мониным, который дал прогноз, что в мае стоимость доллара будет колебаться на уровне 33-34 гривен, однако ситуация может резко измениться уже в начале лета.

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