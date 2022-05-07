У НБУ розповіли, коли відмовляться від фіксації курсу долара: деталі

Валютні обмеження в Україні зніматимуться в міру відновлення економіки, кажуть у НБУ

Національний банк України повідомив, коли повернеться до плаваючого курсу валют та застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за травень 2022 року.

Зазначається, що в міру відновлення можливостей валютного ринку до самобалансування регулятор поступово скасовуватиме обмеження і зрештою повернеться до плаваючого курсу валют. Загалом це залежатиме від темпів відновлення економіки та фінансової системи від шоку перших місяців війни.

Так само поступово відбуватиметься повернення до застосування ключової ставки як основного монетарного інструменту.

Як відомо, після початку російського вторгнення НБУ зафіксував курс долара 29,25 грн, а також заморозив облікову ставку на рівні 10%.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з економічним експертом Данилом Моніним, який дав прогноз, що у травні вартість долара коливатиметься на рівні 33-34 гривень, проте ситуація може різко змінитися вже на початку літа.