НБУ може невдовзі повернутися до плаваючого курсу валют: експерт розповів, від чого це залежить

НБУ може незабаром відмовитись від фіксації курсу валют

Фіксований курс валют в Україні починає приносити більше проблем, ніж вигоди, тому Нацбанк незабаром може переглянути свою валютну політику. Однак це залежатиме від рішення Кабміну.

Як розповів у коментарі "Сегодня" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, резерви України поступово вичерпуються, а тому багато залежить від фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Зокрема, він нагадав, що 9 червня Україна та Світовий банк уклали угоду про передачу нашій країні 1,5 мільярда доларів США, з яких проведуть виплати бюджетникам. На думку Гойлова, ця грошова допомога позитивно позначиться на стабільності фінансової системи, оскільки дефіцит держбюджету становить 5 мільярдів доларів на місяць.

Це веде до того, що фінансові резерви України продовжують вичерпуватись, оскільки власні джерела доходів України нині незначні щодо міжнародної допомоги. Тому, каже Гойлов, політика фіксації курсу долара починає завдавати більше шкоди, ніж користі, а тому він не виключає, що НБУ невдовзі повернеться до плаваючого курсу.

"Все залежить від того, коли Кабмін відновить податок на імпорт", — сказав він.

Втім, він додав, що збільшення валютної пропозиції з боку комерційних банків позитивно впливає на курс гривні.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси "План Маршалла" допоможе: що буде з курсом валют після війни У НБУ вважають, що відновлення української економіки вирішить й інші проблеми, у тому числі зі стрибками курсу долара

Як повідомлялося раніше, у понеділок долар на валютному ринку припинив падіння, а ось євро продовжує знижуватися. Таким чином, за долар просять в обмінниках 35,15/35,25 грн у середньому по країні, а за євро 37,1/37,45 грн.