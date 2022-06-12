"План Маршалла" допоможе: що буде з курсом валют після війни

У НБУ вважають, що відновлення української економіки вирішить й інші проблеми, у тому числі зі стрибками курсу долара

Національний банк України після початку вторгнення росії зафіксував курс валют на безготівковому ринку, чим уберіг вітчизняну економіку від шоку. Проте там не можуть сказати, скільки гривень доведеться віддати за один долар у майбутньому.

Як розповіла в інтерв’ю 24 каналу перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, курс валют в Україні завжди визначається співвідношенням попиту на пропозицію.

За її словами, регулятор був змушений зафіксувати курс на безготівковому ринку, оскільки наразі попит та пропозиція не збалансована, однак у НБУ ніколи не намагаються прогнозувати курс валют в Україні.

"Сьогодні пропозиції валюти набагато менші, ніж попиту. Якби Національний банк не зафіксував курс, це був би шок для економіки", — сказала вона.

Рожкова наголосила, що ті ж механізми впливають і на готівковий ринок, який на збільшення попиту реагує підняттям курсу. Вона також зазначила, що люди зараз відчувають тиск інфляції та зростання цін, а тому намагаються себе захистити купуючи іноземні гроші.

Заступниця голови НБУ додала, що вірить, що після війни так званий "план Маршалла для України" буде реалізований і країни-партнери разом із представниками бізнесу допоможуть відновити вітчизняну економіку.

"Тому я вірю в те, що з відновленням країни, із відновленням економіки стабілізуються і всі інші питання. А яким буде конкретне значення курсу – це визначить ринок, попит та пропозиція", — зазначила Рожкова.

Як повідомлялося раніше, фінансовий аналітик Олексій Кущ висловлював думку, що про стабілізацію гривні поки що говорити рано, а помітне падіння нацвалюти спостерігатиметься восени.