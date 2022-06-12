Клієнти Monobank залишились без популярної функції: що заборонили

Заборона пов’язана з обмеженням Нацбанку

Клієнтам Monobank обмежили можливості щодо виведення коштів із криптовалютних бірж. Зокрема, заборона торкнулася найбільш популярної в Україні криптобіржі Binance.

Як повідомляє "Сегодня", така заборона пов’язана з правилами банку, які передбачають зупинку вхідних та вихідних транзакцій, якщо вони можуть бути пов’язані з підозрілою діяльністю. Це включає форексні угоди та транзакції в цифрових валютах.

У службі підтримки пояснили, що правила банку забороняють будь-які перекази у цифрових валютах, а тому це стосується не лише Binance. Втім, там зазначили, що перекази з інших бірж поки що можливі, але все одно не рекомендуються.

У самому Binance вважають, що це рішення пов’язане з обмеженням НБУ на операції з купівлі криптовалют на суму понад 100 тисяч гривень на місяць на одну особу. Там зазначають, що швидше за все не всі банки мають можливість контролювати ліміти, а тому вони вирішили підійти до питання радикально.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, з подібною проблемою також стикалися клієнти ПриватБанку.

Обмеження НБУ було запроваджено з метою знизити відтік капіталу за кордон та діятиме до зняття воєнного стану.

Як повідомлялося раніше, Monobank вирішив піти назустріч клієнтам і дав їм можливість платити за користування кредитними грошима майже наполовину менше, ніж було до війни.