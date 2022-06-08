"ПриватБанк" порадував клієнтів подовженням "кредитних канікул": хто зможе скористатись

Скористатися пільгами українці зможуть лише за однієї умови

Один з провідних українських банків "ПриватБанк" заявив, що прийняв рішення залишити для своїх клієнтів деякі пільги, які діяли під час так званих "кредитних канікул", що були впроваджені установами ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Мова йде про зменшену кредитну ставку. Проте отримати її зможуть не всі.

Вказану інформацію повідомив прессекретар "Привату" Олег Серга на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, попри те, що українські банки офіційно заявили про завершення "кредитних канікул" з 1 червня 2022 року, дехто з них все ж залишив частину пільг, які діяли раніше. Зокрема, "ПриватБанк" прийняв рішення залишити для своїх позичальників пільгову кредитну ставку у 1,7%.

"Клієнти будуть мати можливість відкрити нову кредитну картку або збільшити кредитний ліміт за діючими картками, при цьому для них буде знижена вдвічі ставка", — повідомив представник банку.

Серга також додав, що для українців, які бажають користуватися зменшеною кредитною ставкою, повинні будуть кожного місяця вносити плату на погашення заборгованості в сумі не менше 5% від загальної суми боргу. Ще одна вимога — всі платежі мають здійснюватися вчасно. Лише у такому випадку клієнти "Привату" матимуть змогу користуватися цією пільгою ще протягом трьох місяців – до закінчення серпня.

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Якщо ж клієнти вноситимуть менше 5% заборгованості, то "ПриватБанк" поверне їм "довоєнні ставки": 3,4% для карток "Універсальна Голд" та 3,5% для карток "Універсальна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" запустив ще одну зручну для українців послугу — можливість поповнювати картки готівкою на касах торговельних точок.

Також нагадаємо, з яких причин "ПриватБанк" може заморозити кредитну картку з грошима її власника на 180 днів.