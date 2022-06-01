Поповнення карток у магазинах: "ПриватБанк" повідомив про запуск нової послуги для українців

Жителі України зможуть "закинути" на картку до 5 тисяч гривень на касі будь-якого магазину

Один з провідних українських банків "ПриватБанк", який раніше відновив дві довоєнні послуги для українців, повідомив про можливість поповнювати картки готівкою на касах торговельних точок.

Про це у середу, 1 червня, повідомили у Телеграм-каналі "PrivatBank_insider", відмітивши, що завдяки новій послузі українці матимуть можливість поповнювати свої банківські картки не лише у терміналах самообслуговування та відділеннях установи, а й просто під час оплати покупок у магазинах.

Окрім того, зазначається, що максимальна сума для поповнення будь-якої банківсткої картки складає 5000 гривень, а мінімальна — 20 гривень. Що стосується комісії, то за цю послугу, поповнення "зїсть" 0,5% від суми, відправленої на картку.

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"Через новий сервіс "ПриватБанку" можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн. Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", — зазначається в тексті повідомлення.

Наразі відомо, що пілотний проєкт сервісу "Поповнення на касі" вже запрацював на касах магазинів мережі "Сім23" у таких містах:

Львів,

Тернопіль,

Луцьк,

Франківськ,

Рівне

інших містах на заході України.

Невдовзі зручний сервіс зʼявиться й у інших торговельних мережах, — відзначають у "ПриватБанку".

Більш детально про послугу можна дізнатись за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 червня клієнтам "ПриватБанку", "Ощадбанку" та Монобанку доведеться знову сплачувати відсотки по кредитах у зазначені ще до війни терміни, адже банківські установи повністю відмовилися від послуги "кредитні канікули", що була впроваджена у перші дні вторгнення росії.

Також нагадаємо, з яких причин "ПриватБанк" може заморозити кредитну картку з грошима її власника на 180 днів.