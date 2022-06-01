Пополнение карт в магазинах: "ПриватБанк" сообщил о запуске новой услуги для украинцев

Жители Украины смогут "забросить" на карту до 5 тысяч гривен на кассе любого магазина

Один из ведущих украинских банков "ПриватБанк", ранее восстановивший две довоенные услуги для украинцев, сообщил о возможности пополнять карты наличными на кассах торговых точек.

Об этом в среду, 1 июня, сообщили в Телеграмм-канале "PrivatBank_insider", отметив, что благодаря новой услуге украинцы смогут пополнять свои банковские карты не только в терминалах самообслуживания и отделениях учреждения, но и просто при оплате покупок в магазинах.

Кроме того, отмечается, что максимальная сумма для пополнения любой банковской карты составляет 5000 гривен, а минимальная – 20 гривен. Что касается комиссии, то за эту услугу пополнение "съест" 0,5% от суммы, отправленной на карту.

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"Через новый сервис "ПриватБанка" можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн. Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта", — отмечается в тексте сообщения.

Пока известно, что пилотный проект сервиса "Пополнение на кассе" уже заработал на кассах магазинов сети "Сим23" в таких городах:

Львов,

Тернополь,

Луцк,

Франковск,

Ровно

других городах на западе Украины.

Вскоре удобный сервис появится и в других торговых сетях, отмечают в "ПриватБанке".

Более подробно об услуге можно узнать по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июня клиентам "ПриватБанка", "Сбербанку" и Монобанку придется снова платить проценты по кредитам в указанные еще до войны сроки, ведь банковские учреждения полностью отказались от услуги "кредитные каникулы", которая была внедрена в первые. дни вторжения россии.

Также напомним, по каким причинам ПриватБанк может заморозить кредитную карту с деньгами ее владельца на 180 дней.