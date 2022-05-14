Кредитні канікули "Приватбанку" добігають кінця: власникам яких карток треба бути в курсі

Що зміниться для клієнтів "Приватбанку" з 1 червня

Після початку російського вторгнення в Україну "ПриватБанк" оголосив про кредитні канікули для фізичних осіб та бізнесу, проте незабаром вони закінчаться.

Про це повідомляла пресслужба банку.

Зокрема, повідомлялося, що власники карток "Універсальна", "Універсальна Gold" та преміальних отримували пільгові умови договору без обов’язкового мінімального платежу на термін з 1 березня по 1 червня.

Умови користування передбачали, що вони могли вносити кошти на кредитні картки за власним бажанням. Крім того, кредитні канікули поширювалися також і на карти, які мали прострочені зобов’язання терміном до 90 днів.

Також такі бонуси діяли і для бізнесу, а не тільки для фізичних осіб.

Втім, як і зазначалося вище, з 1 червня ця програма закінчиться, а отже, доведеться знову вносити обов’язкові платежі.

У "ПриватБанку" це аргументують тим, що банк має продовжувати працювати та виконувати свої зобов’язання, щоб не збанкрутувати. Також там повідомляли, що виконують свої зобов’язання щодо депозитів українців і робитимуть це незалежно від обставин.

Як повідомлялося раніше, внутрішньо переміщені особи в Україні отримають допомогу від Гуманітарної програми ООН, а виплачуватимуться вони через "ПриватБанк"