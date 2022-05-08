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ООН готує виплати переселенцям з України: отримати вдасться через "ПриватБанк"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Заявки можна подавати як на одну особу, так і на сім’ю Новина оновлена 08 травня 2022, 11:52
Заявки можна подавати як на одну особу, так і на сім’ю

Фінансуванням займається Гумантарна організація ООН

Українці, які були змушені залишити своє місце проживання, можуть розраховувати на отримання додаткової фінпідтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, тобто тих, хто не покинув межі країни.

Отримати виплати вдасться через "ПриватБанк", пресслужба якого і поділилася такою інформацією.

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Спочатку перерахування грошей мало проводитися через систему Western Union. "ПриватБанк" вирішив полегшити процес отримання фіндопомоги і пропонує для цього свої послуги. Усього українці можуть розраховувати на такі суми виплат:

  • одна людина – 2220 гривень;
  • одна сім’я – до 6660 гривень.

Важливо: українець (українка), який оформив заявку на допомогу, повинен мати доступ до телефону, який вказували у зверненні. Коли оформлення виплати буде закінчено, Western Union надішле спеціальний код переказу через смс. У випадку, коли телефон відсутній, доведеться ввести особисті дані на сайті програми, після чого код прийде у паперовому вигляді — за адресою проживання.

Отримання грошової допомоги від WFP ООН можливе лише після проходження реєстрації. На сайті організації зазначається, що код доступу до форми реєстрації, найімовірніше, знаходиться у представників місцевих органів влади.

У будь-якому випадку існує кілька варіантів, як можна уточнити питання, що вас цікавлять:

Отримання грошей через "ПриватБанк" може бути здійснено як у касі/банкоматі, так і на картку (для цього знадобиться допомога оператора за номером 3700).

Нагадаємо, що з травня змінився механізм виплати допомоги вимушеним переселенцям із бюджету України. Тепер на подібну допомогу від держави можуть розраховувати не всі.

Теги:
#Україна #ПриватБанк #ООН #Допомога #Війна #Гроші #Переселенці
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