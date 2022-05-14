Кредитные каникулы "Приватбанка" подходят к концу: владельцам каких карт надо быть в курсе

Что изменится для клиентов "Приватбанка" с 1 июня

После начала российского вторжения в Украину "ПриватБанк" объявил о кредитных каникулах для физических лиц и бизнеса, однако вскоре они закончатся.

Об этом сообщала пресс-служба банка.

В частности, сообщалось, что владельцы карт "Универсальная", "Универсальная Gold" и премиальных получали льготные условия договора без обязательного минимального платежа на срок с 1 марта по 1 июня.

Условия пользования предусматривали, что пользователи могли вносить средства на кредитные карты по собственному желанию. Кроме того кредитные каникулы распространялись также и на карты, которые имели просроченные обязательства сроком до 90 дней.

Также подобные бонусы действовали и для бизнеса, а не только для физических лиц.

Впрочем, как и отмечалось выше, с 1 июня эта программа закончится, а значит, придется вновь вносить обязательные платежи.

В "ПриватБанке" это аргументируют тем, что банк должен продолжать работать и выполнять свои обязательства чтобы не обанкротиться. Также там сообщали, что выполняют свои обязательства по депозитам украинцев и будут это делать вне зависимости от обстоятельств.

Как сообщалось ранее, внутренне перемещенные лица в Украине получат помощь от Гуманитарной программы ООН, а выплачиваться они будут через "ПриватБанк"