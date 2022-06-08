"ПриватБанк" порадовал клиентов продлением "кредитных каникул": кто сможет воспользоваться

Воспользоваться льготами украинцы смогут только при одном условии

Один из ведущих украинских банков "ПриватБанк" заявил, что принял решение оставить для своих клиентов некоторые льготы, действовавшие во время так называемых "кредитных каникул", внедренных учреждениями еще в первые дни полномасштабного вторжения россии. Речь идет об уменьшенной кредитной ставке. Однако получить его смогут не все.

Указанную информацию сообщил пресс-секретарь "Привата" Олег Серга на своей странице в соцсети. По его словам, несмотря на то, что украинские банки официально заявили о завершении "кредитных каникул" с 1 июня 2022 года, некоторые из них все же покинули часть действовавших ранее льгот. В частности, ПриватБанк принял решение оставить для своих заемщиков льготную кредитную ставку в 1,7%.

"Клиенты будут иметь возможность открыть новую кредитную карту или увеличить кредитный лимит по действующим картам, при этом для них будет снижена вдвое ставка", — сообщил представитель банка.

Серга также добавил, что для украинцев, желающих пользоваться уменьшенной кредитной ставкой, должны будут каждый месяц вносить плату на погашение задолженности в сумме не менее 5% от общей суммы долга. Еще одно требование – все платежи должны производиться вовремя. Только в таком случае клиенты "Привата" смогут пользоваться этой льготой еще в течение трех месяцев – до окончания августа.

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Если же клиенты будут вносить менее 5% задолженности, то "ПриватБанк" вернет им "довоенные ставки": 3,4% для карт "Универсальная Голд" и 3,5% для карт "Универсальная".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" запустил еще одну удобную для украинцев услугу — возможность пополнять карты наличными на кассах торговых точек.

Также напомним, по каким причинам ПриватБанк может заморозить кредитную карту с деньгами ее владельца на 180 дней.