Monobank пропонує "пільгові" умови користування кредитом: як заплатити менше

Слід вчасно платити за кредитними заборгованостями

Українці, які є клієнтом Monobank, можуть отримати можливість платити за користування кредитними грошима майже наполовину менше, ніж було до війни. Це буде доступно навіть після закінчення кредитних канікул. Як повідомляють у фінустанові, для цього достатньо вчасно гасити заборгованість, вносячи необхідні мінімальні платежі.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на повідомлення техпідтримки Monobank. Представники банку наголошують, що такий обов'язковий платіж було повернено, починаючи з 1 червня.

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Зараз у "Монобанку" пропонують клієнтам зберегти за собою можливість платити за кредитом за зниженою відсотковою ставкою. Її розмір становить 1,6% на місяць. Для цього знадобиться внести мінімальний платіж, сума якого розраховується для всіх в індивідуальному порядку — залежно від кредитного ліміту, що використовується.

Якщо ж до кінця місяця (у цьому випадку червня) не заплатити потрібну суму, кредитна ставка буде майже подвоєна — підвищена до 3,1%. Також зміниться відсоток оплати за товари, придбані в розстрочку — з 1,6% до 1,9%.

Додатково, якщо не внести "мінімалку", клієнт:

не зможе скористатися кредитним лімітом на карті, послугами купівлі частинами та в розстрочку;

буде внесено в українські та європейські бюро кредитних історій як неблагонадійний.

У "Монобанку" наголошують, що отримання мінімальних платежів від клієнта дозволяє підтримувати українську економіку та поступово відновлювати кредитування як до війни.

Нагадаємо, раніше про схожу схему "пільг" повідомляли і клієнтам "ПриватБанку". Однак у цій установі вимоги до користувачів кредитних грошей дещо інші.

Також "Телеграф" розповідав, який український банк був оголошений банкрутом та що далі робити його вкладникам.