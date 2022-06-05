Кредитні канікули скасували, але не для всіх: що потрібно, щоби скористатися пільгами

Що потрібно, щоби продовжити кредитні канікули в українських банках

Хоча банки в Україні й скасували "кредитні канікули" для своїх клієнтів з 1 червня, проте частина з них все ще може скористатися пільгами. Наприклад, у "ПриватБанку" обіцяють зберегти пільгову ставку для тих клієнтів, які погашатимуть за місяць хоча б 5% заборгованості.

Як зазначив старший економіст Центру економічних стратегій Юрій Гайдай у коментарі "Сегодня", банківська система має зберігати стабільність, а тому продовжувати кредитні канікули для всіх було б несправедливо.

"За користування кредитами не платять і ті, хто у скрутному стані, і хто може обслуговувати свій борг", — сказав він.

За його словами, раніше це все було коштом банків, які продовжували виплачувати свої зобов’язання щодо депозитів.

Гайдай додав, що актуальна ставка за картами ПриватБанку становить 1,7%, що дорівнює 20% у річному еквіваленті, а це знаходиться в районі інфляції.

Клієнти, які опинилися у скрутному становищі або на окупованих територіях, можуть звернутися на гарячу лінію банку та обговорити варіанти реструктуризації боргу або навіть укласти новий договір.

Втім, якщо людина має намір довести, що її матеріальне становище погіршилося, то попередньо йому треба назбирати якнайбільше офіційних документів, які можуть це підтвердити.

До цього переліку можуть потрапити довідки внутрішньо переміщеної особи, про втрату майна, роботи або близького родича.

"Вам потрібно зібрати якнайбільше офіційних документів про те, що ваше матеріальне становище погіршилося, у цьому випадку буде більше шансів, що банк піде вам назустріч", — розповів юрист Дмитро Головко.

Як повідомлялося раніше, з 2 червня НБУ підвищив облікову ставку до 25%, як розповіли "Телеграфу" експерти, це може призвести до значного зростання цін, проте є у цьому й позитивні нюанси.