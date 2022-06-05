Кредитные каникулы отменили, но не для всех: что нужно, чтобы воспользоваться льготами

Что нужно, чтобы продлить кредитные каникулы в украинских банках

Хоть банки в Украине и отменили "кредитные каникулы" для своих клиентов с 1 июня, однако часть из них все еще может воспользоваться льготами. Например, в "ПриватБанке" обещают сохранить льготную ставку для тех клиентов, которые будут погашать в месяц хотя бы 5% задолженности.

Как отметил старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай в комментарии "Сегодня", банковская система должна сохранять стабильность, а потому продлевать кредитные каникулы для всех было бы несправедливо.

"За пользование кредитами не платят и те, кто в затруднительном состоянии, и кто может обслуживать свой долг", — сказал он.

По его словам, ранее это все был за счет банков, которые продолжали выплачивать свои обязательства по депозитам.

Гайдай добавил, что актуальная ставка по картам ПриватБанка составляет 1,7%, что равно 20% в годовом эквиваленте, а это находится в районе инфляции.

Клиенты, которые оказались в затруднительном положении или на оккупированных территориях, могут обратиться на горячую линию банка и обсудить там варианты реструктуризации долга или даже заключить новый договор.

Впрочем, если человек намерен доказать, что его материальное положение ухудшилось, то предварительно ему надо насобирать как можно больше официальных документов, которые могут это подтвердить.

В этот перечень могут попасть справки внутренне перемещенного лица, о потере имущества, работы или близкого родственника.

"Вам нужно собрать как можно больше официальных документов о том, что ваше материальное положение ухудшилось, в этом случае будет больше шансов, что банк пойдет вам навстречу", — рассказал юрист Дмитрий Головко.

Как сообщалось ранее, с 2 июня НБУ повысил учетную ставку до 25%, как рассказали "Телеграфу" эксперты, это может привести к значительному росту цен, однако есть в этом и положительные нюансы.