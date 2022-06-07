Monobank предлагает "льготные" условия пользования кредитом: как заплатить меньше

Следует вовремя платить по своим кредитным задолженностям

Украинцы, являющиеся клиентом Monobank, могут получить возможность платить за пользование кредитными деньгами почти вполовину меньше, чем было до войны. Это будет доступно даже после окончания кредитных каникул. Как сообщают в финучреждении, для этого будет лишь достаточно вовремя гасить задолженность, внося требуемые системой минимальные платежи.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на сообщение техподдержки Monobank. Представители банка подчеркивают, что такой платеж был возвращен, начиная с 1 июня.

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Сейчас в "Монобанке" предлагают клиентам сохранить за собой возможность платить по кредиту по сниженной процентной ставке. Размер таковой составляет 1,6% в месяц. Для этого понадобится внести минимальный платеж, сумма которого рассчитывается для всех в индивидуальном порядке — в зависимости от используемого кредитного лимита.

Если же до конца месяца (в этом случае июня) не внести требуемый платеж, кредитная ставка будет почти удвоена — повышена до 3,1%. Также изменится процент оплаты за товары, приобретенные в рассрочку — с 1,6% до 1,9%.

Дополнительно, если не внести "минималку", клиент:

не сможет воспользоваться кредитным лимитом на карте, услугами покупки частями и в рассрочку;

будет внесен в украинские и европейские бюро кредитные истории, как неблагонадежный.

В "Монобанке" подчеркивают, что получение минимальных платежей от клиентом позволяет поддерживать украинскую экономику и постепенно восстанавливать кредитование как до войны.

Напомним, ранее о схожей схеме "льгот" сообщали и клиентам "ПриватБанка". Однако в этом финучреждении требования к пользователям кредитных денег немного другие.

Также "Телеграф" рассказывал, какой украинский банк был объявлен банкротом и что дальше делать его вкладчикам.