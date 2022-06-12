Клиенты Monobank лишились популярной функции: что запретили

Запрет связан с ограничением Нацбанка

Клиентам Monobank ограничили возможности по выводу средств из криптовалютных бирж. В частности запрет коснулся наиболее популярной в Украине криптобиржи Binance.

Как сообщает "Сегодня", такой запрет связан с правилами банка, которые предусматривают остановку входных и исходящих транзакций, если они могут быть связаны с подозрительной деятельностью. Это включает в себя форексные сделки и транзакции в цифровых валютах.

В службе поддержки объяснили, что правила банка запрещают любые переводы в цифровых валютах, а потому это касается не только Binance. Впрочем, там отметили, что переводы с других бирж пока что возможны, но все равно "не рекомендуются".

В самом Binance считают, что это решение связано с ограничением НБУ на операции по покупке криптовалют на сумму более 100 тысяч гривен на месяц на одного человека. Там отмечают, что скорее всего не у всех банков есть возможность контролировать лимиты, а потому они решили подойти к вопросу радикально.

Согласно сообщениям в СМИ, с подобной проблемой также сталкивались и клиенты ПриватБанка.

Ограничение НБУ было введено с целью снизить отток капитала за границу и будет действовать до снятия военного положения.

Как сообщалось ранее, Monobank решил пойти навстречу клиентам и дал им возможность платить за пользование кредитными деньгами почти вполовину меньше, чем было до войны.