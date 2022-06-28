Повышенный спрос спровоцирует подорожание доллара на черном рынке: свежий курс 28 июня

На черном рынке американская валюта постоянно растет в цене

В последние недели расценки на черном рынке демонстрируют нестабильность. Несмотря на то, что американская валюта удерживает свои позиции на уровне 35-36 гривен за доллар, уже в ближайшее время его цена может взлететь до 40-45 гривен.

Согласно мнениям финансовых аналитиков, уже в последние дни июня — начале июля, стоит ожидать повышенного спроса на доллары и евро со стороны населения, что спровоцирует подорожание валюты на черном рынке не менее чем до 40 гривен. При этом даже финансовая помощь со стороны западных партнеров спасти от девальвации национальную украинскую валюту не сможет.

Данные, которые ежедневно демонстрирует финансовый портал "Минфин", это лишь подтверждают. Так, во вторник, 28 июня, курс американской валюты на черном рынке снова подорожал в цене по сравнению с прошлыми отметками.

Так, покупка доллара США сегодня обойдется украинцам в 35,45 гривен, что дороже двух копеек, чем в понедельник. В то же время, продажа американской валюты удержалась на вчерашнем уровне — 35,60 гривен.

Цена на "черный" евро при покупке — 37,30 гривен. Продажа одного евро в течение сегодняшних суток обойдется в 37,45 гривен.

Курс валют на черном рынке 28 июня

В украинских банках доллар все еще держится на отметке 29,25 гривны за одну купюру. При этом европейская валюта подорожала на 14 копеек. Сегодня за один евро придется выложить 30,91 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Национальный банк Украины не исключает вероятность возврата цен на американский доллар к рыночному курсообразованию, однако в учреждении отмечают, что для этого необходимо наличие нескольких важных условий.