І 40 гривень не межа: аналітик розповів, що станеться з курсом долара після скасування обмежень НБУ

Західна фінансова допомога не врятує гривню від просідання

Міжнародна підтримка не зможе вберегти гривню від падіння, незалежно від обсягів виділеного фінансування.

Таку думку у коментарі UBR озвучив керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин. За його словами, найближчим часом курс долара залишатиметься в рамках 35-36 грн, проте після повернення до плаваючого курсу українська національна валюта може різко просісти.

Він зазначив, що чинні обмеження є дуже жорсткими, а тому помітних коливань вартості валюти в обмінниках принаймні найближчого тижня чекати не варто.

Послаблення валютного регулювання, каже аналітик, можуть відбутися після надходження міжнародної допомоги, а для прикладу він зазначив, що 24 червня ЄС виділив 9 мільярдів євро, що є сумою, якими Україна зможе покрити свої витрати майже за два місяці.

Шевчишин вважає, що надходження цих коштів можуть підштовхнути НБУ підняти фіксований курс на кілька гривень, що підштовхне до зростання карткового та готівкового курсів.

Він також зазначив, що в девальваційні очікування залишаються високими, а імпортери закладають курс вище за той, який існує нині.

"Тим більше існує внутрішній дефіцит валюти. До того курсу, який закладають імпортери, і прагнутиме ринок після скасування обмежень. І це не 35 грн/$", — наголосив Шевчишин.

Аналітик додав, що потенціал зростання долара зберігається аж до позначки 45 гривень, але чи дійде він до таких показників залежить швидкості надходження та обсягів фінансової допомоги. Втім, після зняття обмежень гривня неминуче просяде щодо іноземних валют.

Як повідомлялося раніше, в НБУ раніше розповіли, що для повернення до ринкового курсу валют необхідно мати кілька важливих передумов. А доти офіційний курс залишатиметься зафіксованим.