Чи чекати на долар по 40? Аналітик розповів, що може врятувати гривню від падіння
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Що врятує гривню від падіння
Попри тривожні прогнози про те, що курс долара в Україні може досягти позначки 40 гривень, є й фундаментальні процеси, які можуть утримати національну валюту від стрімкого просідання.
Як розповів економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран у коментарі РБК-Україна, утримати гривню можуть допомогти поновлення експорту та отримання Україною заморожених у США російських резервів.
За його словами, на відновлення експорту позитивно позначиться відкриття південних портів, а також створення коридорів через Польщу, Румунію та Болгарію.
Також Шапран переконаний, що позитивним сигналом для ринку буде ухвалення в США HR 6930, який дасть керівництву країни можливість використати заморожені російські 132 мільярди доларів на допомогу Україні.
В цей час цей документ очікує на свій розгляд у Сенаті.
Як повідомлялося раніше, економіст Олександр Охріменко розповів "Телеграфу", як на курс долара в Україні може вплинути зниження кількості переказів заробітчан із-за кордону.