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Чи чекати на долар по 40? Аналітик розповів, що може врятувати гривню від падіння

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Гривня та долар Новина оновлена 26 червня 2022, 22:12
Гривня та долар

Що врятує гривню від падіння

Попри тривожні прогнози про те, що курс долара в Україні може досягти позначки 40 гривень, є й фундаментальні процеси, які можуть утримати національну валюту від стрімкого просідання.

Як розповів економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран у коментарі РБК-Україна, утримати гривню можуть допомогти поновлення експорту та отримання Україною заморожених у США російських резервів.

За його словами, на відновлення експорту позитивно позначиться відкриття південних портів, а також створення коридорів через Польщу, Румунію та Болгарію.

Також Шапран переконаний, що позитивним сигналом для ринку буде ухвалення в США HR 6930, який дасть керівництву країни можливість використати заморожені російські 132 мільярди доларів на допомогу Україні.

В цей час цей документ очікує на свій розгляд у Сенаті.

Як повідомлялося раніше, економіст Олександр Охріменко розповів "Телеграфу", як на курс долара в Україні може вплинути зниження кількості переказів заробітчан із-за кордону.

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#Україна #Гривня #Долар