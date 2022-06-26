Ждать ли доллар по 40? Аналитик рассказал, что может спасти гривну от падения

Что спасет гривну от падения

Несмотря на тревожные прогнозы о том, что курс доллара в Украине может достигнуть отметки в 40 гривен, есть и фундаментальные процессы, которые могут удержать национальную валюту от стремительного проседания.

Как рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии РБК-Украина, удержать гривну могут помочь возобновление экспорта и получение Украиной замороженных в США российских резервов.

По его словам, на возобновление экспорта положительно скажется открытие южных портов, а также создание коридоров через Польшу, Румынию и Болгарию.

Также Шапран убежден, что позитивным сигналом для рынка будет принятие в США HR 6930, который даст руководству страны возможность использовать замороженные российские 132 миллиарда долларов на помощь Украине.

В настоящее время этот документ ожидает своего рассмотрения в Сенате.

Как сообщалось ранее, экономист Александр Охрименко рассказал "Телеграфу", как на курс доллара в Украине может повлиять снижение количества переводов заробитчан из-за границы.