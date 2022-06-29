Как теневая экономика влияет на курс доллара в условиях войны? Ответ экономиста

В зависимости от своих нужд теневая экономика может как поднять, так и опустить курс доллара

Обменному курсу доллара летом-осенью прогнозируют как падение до 32 гривен, так и рост до 40 и даже более, что будет зависеть от многих факторов.

Не последнее место в этом списке, по словам экономического эксперта Алексея Куща, занимает и украинская теневая экономика, которая во многом обслуживается с помощью наличного доллара.

"Откуда в Украине берутся наличные доллары? В основном это средства самих украинцев и безналичные средства банков, которые они перевели в наличные. Стоит учесть, что гривна является единственным законным платежным средством в Украине, а это значит, что наличные доллары нужны скорее для теневых платежей, прежде всего, вывода капиталов за границу", — утверждает собеседник "Телеграфа".

По словам эксперта, яркий пример влияния нужд теневой экономики на курс доллара — отмена импортных пошлин на ввоз авто и вообще весь импорт.

"Чтобы купить авто украинцы меняют гривну на доллары, спрос на последние растет и курс гривны к доллару – падает. Или возьмем такую сегодня популярную схему как фиктивный импорт – закупается доллар, опять-таки за гривну, что ведет к росту курса заокеанской валюты, при этом цена за импорт завышается. Скажем в декларации пишется, что товар стоит миллион долларов, а на деле 200 тысяч долларов, остальные 800 тысяч просто оседают где-то за границей. Пока существуют такие схемы, курс доллара будет расти из-за повышенного спроса на него. Когда эти схемы прикроют, спрос упадет и доллар может даже немного упасть – до появления новой схемы, которая будет позволять выводить из страны валюту", — резюмирует Алексей Кущ.

Согласно прогнозам экспертов в начале июля следует ожидать очередного роста спроса на доллар, что может привести к росту его курса минимум до 40 гривен.