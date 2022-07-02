Як війна вплинула на українську та російську економіку, чого чекати далі

Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко розповів, як війна позначилася на економіках України та росії

Ми пережили перше півріччя 2022 року, який назавжди увійде в історію як рік широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Думаю, доречно підбити деякі економічні підсумки та зробити економічні прогнози.

Звісно, що в умовах війни економіка України падає. Російські війська знищили велику кількість промислових об’єктів та інфраструктури. Блокада українських портів призвела до падіння українського експорту зерна вдвічі. Згідно з офіційними даними НБУ, експорт України за 5 місяців 2022-го становить лише 43% від аналогічного періоду 2021 року.

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Ще немає даних ВВП за другий квартал 2022 року. Але швидше за все його падіння в Україні буде не менше 20%.

При цьому економіка України навчатиметься працювати в умовах війни – і вже частково перебудувалася. Позитивним фактором вважаю зростання вакансій і роздрібних продажів, що намітилося в червні. Тому є надія, що в липні, якщо й буде падіння української економіки, значно менше, ніж раніше. Припускаю, що вдасться хоча б частково наростити експорт зерна залізницею, а можливо й розблокувати порти. Бізнес уже почав працювати в переміщених підприємствах, тож якщо і буде в липні падіння ВВП, то вже значно менше ніж 10%.

Зупинити падіння економіки в Україні неможливо, поки триває війна на нашій території, поки нищаться наші промислові об’єкти, інфраструктура тощо. Але Україна може уповільнити темпи падіння.

Що стосується росії, то там падіння економіки поки що мінімальне – і навряд чи буде суттєвим. Суть у тому, що основа економіки росії — це нафта і газ.

За даними Росстату, за останні місяці росія збільшила видобуток нафти. Хоча експорт і впав, але не критично. Дуже багато російської нафти купує Азія (особливо Китай та Індія). Тому поки що, попри всілякі санкції, промислове виробництво росії показує зростання, а не падіння (за винятком машинобудування, що стрімко згортається). У липні, схоже, це продовжиться. Як триватимуть і дії країни-агресора щодо обходу санкцій та продажу, нехай навіть зі знижками, якнайбільше нафти та газу.