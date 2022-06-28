Житло краще купити зараз — восени нерухомість подорожчає

Не пізніше осені ціни на житло підуть нагору, впевнені девелопери.

Незважаючи на знижену купівельну спроможність українців, девелопери прогнозують восени зростання цін на нерухомість. Причина у старті нового бізнес-сезону.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" у червні значно зросла активність потенційних покупців, правда поки що справа обмежується дзвінками та консультаціями, очевидно, що клієнти шукають варіанти на майбутнє.

Компанія KAN Development прогнозує збереження динаміки попиту протягом літа. Початок бізнес-сезону восени стане каталізатором зростання попиту на нерухомість та продаж, повідомила прес-служба компанії. Також у групі компаній DIM відзначають масштабний відкладений попит на нерухомість, що утворився через втрату житла тисячами сімей внаслідок війни.

У той же час існує категорія покупців житла, яка розглядає інвестиції в нерухомість саме зараз, до підвищення цін на нерухомість, зазначає Черніков.

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"Після перемоги буде поступове економічне зростання, і ціни на нерухомість теж зростатимуть. Собівартість вже зростає, тому ціни зростатимуть, але можливо через низький попит, дещо повільніше, ніж собівартість", — повідомив директор з продажу SAGA Development Герман Черніков.

У групі компаній DIM прогнозують зростання цін на житло до кінця року на 10-15% у разі позитивного розвитку подій на фронті – успішного контрнаступу, повернення окупованих територій Херсонської, Запорізької областей тощо. За негативного для України сценарію очікується падіння вартості житла від 5% до 10%, вважають у компанії.

При цьому, за даними ріелторів, в Україні фактично впав ринок оренди житла – падіння цін в залежності від категорії склало від 15 до 70%.