Ринок нерухомості в Україні впав — оренда житла подешевшала подекуди на 70%

Ціни на оренду в деяких регіонах впали, правда далеко не скрізь

Агресія Росії, що триває, проти України значно вплинула на ринок нерухомості, зокрема, вартість її оренди подекуди впала на 70%.

Про це повідомляє канал ICTV, уточнюючи, що загалом ціна оренди залежить від комфорту, колишньої вартості оренди та розташування житла.

Так, вартість оренди недорогої нерухомості змінилася незначно — впала на 15-20%, в середньому ціновому сегменті ціна впала на 30-40%, а ось елітне житло подекуди стверджують журналісти знизилася на 70%.

Втім, ця тенденція характерна лише для тих регіонів, які знаходяться на передовій або не так далеко від неї, що далі від лінії бойового дотику, то частіше ціни навпаки зростають.

Так, якщо на Київщині та Півдні України житло серйозно подешевшало, то в центральних регіонах оренда навпаки зросла, це стосується Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської областей – там зростання вартості оренди склало 15-30%. При цьому в ще більш віддалених від зони бойових дій західних областях зростання вартості оренди експерти взагалі називають "космічним".

Також з посиланням на дані опитувань ріелторських об’єднань зазначають, що 50% орендодавців готові поступатися ціною, а третина – готові піти на індивідуальні поступки за умовами. В Асоціації ріелторів очікують, що восени попит зросте, якщо університети та школи повернуться до занять за партами.

Тим часом можна ще серйозно заощадити на оренді, якщо використовувати кілька простих порад.