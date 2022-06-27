Рынок недвижимости в Украине рухнул – аренда жилья подешевела кое-где на 70%

Цены на аренду в некоторых регионах упали, правда далеко не везде

Продолжающаяся агрессия россии против Украины значительно повлияла на рынок недвижимости, в частности, стоимость ее аренды кое-где упала на 70%.

Об этом сообщает канал ICTV, уточняя, что в целом цена аренды зависит от комфорта, прежней стоимости аренды и расположения жилья.

Так, стоимость аренды недорогой недвижимости изменилась незначительно – упала на 15-20%, в среднем ценовом сегменте цена упала на 30-40%, а вот элитное жилье кое-где как утверждают журналисты снизилась на 70%.

Впрочем, эта тенденция характерна лишь для тех регионов, которые находятся на передовой или не так далеко от нее, чем дальше от линии боевого соприкосновения, тем чаще цены напротив растут.

Так, если на Киевщине и Юге Украины жилье серьезно подешевело, то в центральных регионах аренда напротив выросла, это касается Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областей – там рост стоимости аренды составил 15-30%. При этом в еще более удаленных от зоны боевых действий западных областях рост стоимости аренды эксперты и вовсе называют "космическим".

Также со ссылкой на данные опросов риелторских объединений отмечают, что 50% арендодателей готовы уступать в цене, а треть – готовы пойти на индивидуальные уступки по условиям. В Ассоциации риелторов ожидают, что осенью спрос возрастет, если университеты и школы вернутся к занятиям за партами.

Между тем можно еще серьезно сэкономить на аренде если использовать несколько простых советов.